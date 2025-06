Amedeo Goria all’Appeal Beach di Latina: “Gattuso ci porterà ai mondiali”

Una serata tra sport, emozioni e mondanità ha illuminato l’Appeal Beach di Latina, dove Amedeo Goria, volto storico del giornalismo sportivo italiano, è stato premiato per la sua lunga carriera. L’evento, che ha riunito imprenditori, professionisti e appassionati, ha trasformato il lido guidato da Giuseppe Pastore in un palcoscenico d’eccellenza sul litorale pontino.

Nel corso della serata, Goria ha espresso grande entusiasmo per la conferma del Latina Calcio in Serie C, sottolineando il valore simbolico della squadra per la città: “Il Latina è un esempio di passione e resilienza. Questa permanenza in Serie C è una vittoria per tutta la comunità.”

Il giornalista ha poi rivolto lo sguardo ai prossimi Mondiali del 2026, in programma tra Canada, Messico e Stati Uniti, lanciando un messaggio carico di fiducia per il futuro della Nazionale: “Nonostante le difficoltà degli ultimi anni, l’Italia ha tutte le carte in regola per qualificarsi e competere ad alti livelli. Sono convinto che il mio amico Rino Gattuso saprà riportare lo spirito giusto. Ha carattere, competenza e il DNA vincente.”

Tra un brindisi e gli applausi dei presenti, Goria ha parlato di unità, passione e rilancio del calcio italiano, ricevendo il plauso del pubblico presente. L’Appeal Beach, intanto, si conferma non solo punto di riferimento per il relax estivo, ma anche luogo di cultura sportiva e incontri di prestigio.

Una notte speciale in riva al mare, dove la storia del giornalismo ha incrociato il presente e il futuro del calcio azzurro, sotto il cielo stellato della costa laziale.