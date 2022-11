Amici a quattro zampe, in arrivo l’open day al canile di Latina

In arrivo domenica 20 novembre, un open day dedicato alle adozioni degli amici a quattro zampe che popolano il canile comunale di Latina.

L’evento, promosso dal comitato provinciale Opes Latina ed organizzato dall’associazione “Amici del Cane Latina ODV” della presidente Maria Rosaria Alesini, si terrà dalle ore 10 alle 14.

Sarà il primo Open day presso la struttura di via Congiunte Destre, che darà modo a tante persone di entrare a contatto con questi splendidi animali che fremono dalla voglia di trovare una famiglia che li accolga con amore.

I visitatori saranno accompagnati dagli addetti per visitare il canile di circa 8000mq, che ospita circa 600 cani e 100 gattini. Una giornata di festa e di accoglienza, con tante sorprese dedicate ai bambini con gadget, zucchero filato, pop-corn, volta a sensibilizzare alle adozioni. In loco saranno inoltre presenti volontari ed un veterinario, per fornire informazioni su questo mondo, sul comportamento del cane e abitudini.

Un gesto che può cambiare per sempre le sorti di questi animali, che per quanto coccolati dai volontari che si adoperano per loro, hanno bisogno del calore di una famiglia stabile che li possa accogliere. Una nobile iniziativa che Opes Latina si prefigge di promuovere e divulgare perchè uno dei benefici principali di adottare un nuovo amico peloso è quello di guadagnare un compagno di vita e il suo amore incondizionato. Il fortunato che sceglierai di accogliere in casa ti sarà per sempre grato e saprà dimostrartelo.

Per maggiori informazioni contattare i recapiti 375.6459655 – 0773.662177.