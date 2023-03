Amministrative a Latina, Sambucci: “Celentano figura giusta per il cambiamento”

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Sambucci, commenta la ufficializzazione della candidatura di Matilde Celentano per il centrodestra nel capoluogo:

“La seconda città del Lazio deve tornare ad avere una guida autorevole ed affidabile, all’altezza della storia e delle prospettive di sviluppo del capoluogo.

Con la candidatura di Matilde Celentano la città di Latina si prepara al cambiamento atteso da più di sette anni, ad un futuro fatto di concretezza e risposte serie e immediate per cittadini e imprese”.

Continua Sambucci:

“Con questa candidatura, Fratelli d’Italia si conferma partito in grado di operare scelte giuste per il bene del territorio, con l’orgoglio di poter avere una donna alla guida della città così come lo è nella straordinaria esperienza politica e amministrativa di Giorgia Meloni alla guida del partito e della nazione. Matilde Celentano, come espressione dell’intero centrodestra rappresenta l’ideale chiusura di una filiera amministrativa che, passando per il rinnovato governo della Regione, arriva fino al governo nazionale. È questa l’occasione giusta per fornire al capoluogo e all’intera provincia i necessari e concreti riferimenti politici per dotare il nostro territorio delle opportune infrastrutture (viarie, industriali, digitali) per una crescita equilibrata. Uno scenario fondamentale per fare di questa provincia una terra in cui si torni ad investire e che possa rappresentare il luogo del futuro per i nostri giovani. Da questo punto di vista, il nostro candidato sindaco potrà contare sul lavoro di squadra e di costante e proficuo collegamento con l’istituzione regionale, snodo fondamentale per convogliare risorse e adeguati provvedimenti normativi che consentano a una comunità costruttiva e ricca di potenzialità, come quella pontina, di poter operare nelle migliori condizioni al fine di garantire lo sviluppo dei territori. È del resto questo il compito a cui è chiamata la politica e che ogni giorno ci spinge a rinnovare il rapporto di fiducia con i cittadini, che sapranno certamente vedere in Matilde Celentano un adeguato rappresentante del ruolo e dei valori politici di tutto il centrodestra”.