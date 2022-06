Ampliamento parcheggio scuola Chiesuola, l’intervento di Valletta

Sono stati stanziati 21 mila dal Comune di Latina per la messa in sicurezza e ampliamento del parcheggio esterno alla scuola elementare e dell’infanzia in località Chiesuola. Di seguito pubblichiamo la nota del consigliere della Lega.

“Non posso che esprimere massima soddisfazione per l’approvazione, nel corso della seduta del consiglio comunale per la discussione e l’esame del bilancio di previsione svoltasi oggi, dell’emendamento che ho presentato con la collega della Lega, Valeria Tripodi, con cui si prevede lo stanziamento di 21mila euro per la messa in sicurezza e riqualificazione dell’area esterna della scuola elementare e materna situata in località Chiesuola. Con queste risorse sarà possibile realizzare non solo circa trenta nuovi posti auto ma anche il tombinamento di un canale che corre lungo la strada di via Chiesuola. Si tratta di un intervento sostanziale e da tempo richiesto dai residenti. La scuola, infatti, si trova proprio a ridosso di una strada altamente trafficata e percorsa quotidianamente da mezzi pesanti che mettono a rischio l’incolumità dei cittadini e dei piccoli che si recano a scuola. Con il prolungamento del parcheggio sarà possibile portare e riprendere i bimbi senza correre alcun rischio avendo un’area adeguata e proporzionata alle effettive esigenze dell’utenza. Inoltre con la messa in opera di tale intervento si darà nuovo impulso alla zona che trarrà benefici dalla sistemazione dell’area anche in termini di miglioramento della qualità dei servizi. Si tratta di un piccolo passo certo ma compiuto nella direzione giusta. Il compito di una buona amministrazione deve essere quello di recepire le criticità e risolverle. Ora vigileremo affinché questo emendamento trovi rapida attuazione attraverso la definizione di tutti gli atti amministrativi necessari a portare in cantiere il progetto nel più breve tempo possibile”.