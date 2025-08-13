Anche a Terracina scatta l’ordinanza anti-bivacco

Il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, ha firmato l’ordinanza che vieta il bivacco in aree pubbliche e la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro sul territorio comunale. Il divieto è valido fino al prossimo 15 settembre 2025, tutti i giorni dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del mattino successivo.

L’ordinanza, condivisa con gli Uffici della Prefettura di Latina, è valida sul territorio comunale, in particolare tutto il centro storico alto e in strade in cui il fenomeno del bivacco è particolarmente diffuso quali: via G. Marconi, Lungomare Matteotti, via Stella Polare, via del Porto, via C. Colombo, viale Circe, viale Europa, via Cavour, Piazza della Repubblica, via Roma, piazza Garibaldi, Piazza XXV Aprile, Viale della Vittoria, Piazza Mazzini, Piazzale Aldo Moro, tutto il quartiere denominato Capanne, via Benito di Florio, via Pantanelle, Borgo Hermada, tutto il quartiere denominato Calcatore, via Delibera, via San Silviano.

Il provvedimento vieta il bivacco in aree pubbliche o aperte al pubblico, con permanenza prolungata e non giustificata, anche mediante sedute su scalinate, marciapiedi, muretti o altre superfici non destinate alla sosta qualora tale condotta determini intralcio o pregiudizio al decoro urbano e alla sicurezza pubblica. È vietata poi la somministrazione e la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro da parte di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali e distributori automatici. È inoltre vietato il consumo di bevande in contenitori di vetro su aree pubbliche o aperte al pubblico, al di fuori dei locali e delle aree di pertinenza autorizzate.

Il divieto non si applica alla somministrazione assistita, che potrà essere esercitata dagli esercizi abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande, purché all’interno dei locali stessi, nei dehors e nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza delle attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico.