Anche Cisterna dice no all’aumento di capitale di Acqualatina

Anche il Consiglio comunale di Cisterna ha bocciato la proposta di aumento di capitale sociale di Acqualatina, da 23.6 a poco meno di 60nmilioni di euro. L’assemblea ha approvato la delibera che incarica il sindaco Valentino Mantini di esprimere voto contrario in sede di assemblea dei soci.

“La proposta di aumento di capitale sociale da 30 milioni di euro non è correlata ad un Piano industriale di sviluppo e investimento in grado di garantire un miglioramento delle infrastrutture delle condotte idriche – ha detto l’assessora al bilancio e tributi Maria Innamorato – non abbiamo mai ricevuto un Piano industriale sugli interventi che la società vuole fare, né tantomeno un Piano di ristrutturazione aziendale, che è previsto nelle situazioni di difficoltà economica come quelle paventate da Acqualatina. Abbiamo invece sotto agli occhi una rete idrica fatta di cospicue perdite d’acqua dalle condotte, una dispersione idrica di circa il 70% che grava sulle bollette dei cittadini. Nell’ipotesi in cui Cisterna avesse aderito all’aumento prospettato, sarebbe stata costretta a sostenere un aumento della propria partecipazione azionaria di 927mila euro”.

Nella deliberazione di Consiglio comunale, inoltre, viene citato il contenzioso legale tra il Comune di Cisterna e Acqualatina S.p.A. “volto al recupero dei ratei di ammortamento dei mutui contratti dall’Ente per opere afferenti al Servizio Idrico Integrato”. Il valore complessivo è di quasi 6 milioni di euro che il Comune di Cisterna richiede ad Acqualatina, per le vie legali.

“Il Consiglio comunale di Cisterna ha dato mandato al Sindaco di votare contro l’aumento di capitale da 30 milioni di euro – ha affermato il Sindaco Valentino Mantini – ed è quello che farò nell’Assemblea dei Soci di Acqualatina. Non possiamo sottrarre dalle casse del nostro Comune 927 mila euro, la quota che grava su Cisterna, da bisogni più importanti e impellenti per la nostra comunità come la manutenzione stradale, i servizi sociali, le scuole. La posizione di questa Amministrazione comunale è stata sempre chiara: abbiamo votato contro gli ultimi 4 bilanci di Acqualatina S.p.A., sin dal nostro insediamento”.