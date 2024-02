Anche la Benacquista Latina andrà a giocare al Palasport di Cisterna

Anche la Benacquista Latina Basket giocherà ufficialmente tutte le prossime gare casalinghe al Palazzetto dello Sport di Cisterna di Latina.

Per il club pontino che, dopo la chiusura del PalaBianchini, era stato costretto a trasferirsi a Ferentino, poter giocare a Cisterna è sinonimo di casa e di possibilità di aprire le porte del palasport a tutti, senza limitazioni di capienza.

“La società ringrazia sia il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Ferentino, sia il Basket Ferentino per l’opportunità che ha permesso alla squadra nerazzurra di poter proseguire il campionato. Parimenti ringrazia sia il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Cisterna, sia le società Cisterna Volley e Conit Cisterna per la condivisione dell’impianto.

In una stagione in cui non sono mancate le difficoltà, questa notizia aiuta certamente a risollevare il morale e a rinnovare l’entusiasmo, elementi importanti per affrontare la seconda fase di qualificazione, che si prospetta determinante per il futuro della formazione nerazzurra. Si comunica, inoltre, che complici le convocazioni in Nazionale di Mayfield e Alipiev e il cambio di campo di gioco, il calendario della “fase a orologio” della Benacquista ha subíto alcune variazioni di orario e data. Segue calendario aggiornato delle prossime gare, sperando di mettere presto la prima pietra della nostra vera nuova casa”.