Anche l’Accademia Sonia Onelli tra i premiati per lo Sportivo dell’Anno

Sono state premiate con il “Premio Sportivo dell’Anno” le ragazze dell’Accademia Sonia Onelli di Latina. Nella kermesse organizzata dal Comune di Latina e andata in scena martedì scorso al Teatro D’Annunzio, le ragazze della società pontina, medaglie d’oro nella disciplina dell’acrobatica aerea, hanno ricevuto il riconoscimento direttamente dal sindaco Matilde Celentano.

Un trionfo che, non solo riflette l’impegno e la dedizione delle giovani atlete, ma pone l’Accademia come punto di riferimento d’eccellenza nel panorama artistico nazionale. Alla guida dell’Accademia vi è la direttrice artistica Sonia Onelli, originaria di Latina, con una formazione di alto livello nelle più prestigiose istituzioni artistiche internazionali. Ha studiato presso il Teatro dell’Opera di Roma, la Scala di Milano e l’Académie de Danse Princesse Grace di Montecarlo.

Attualmente, Sonia Onelli è iscritta al quinto anno dell’Università Statale di Danza Classica presso la prestigiosa Accademia di Budapest- Ungheria , specializzandosi in Metodologia della Danza Classica. La sua esperienza comprende ruoli come ballerina in produzioni Rai e Mediaset, nonché come produttrice e coreografa di numerosi spettacoli. Nel 2015, ha avviato una collaborazione con la Neon Performing Arts di Londra, contribuendo alla creazione di un nuovo metodo di studio della danza e alla formazione finanziata dal governo britannico.