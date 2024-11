ANCI Lazio, rinnovato il direttivo: eletta anche la sindaca Celentano

Il nuovo Comitato Regionale di ANCI Lazio, eletto il 22 ottobre, si è riunito per nominare il Consiglio Direttivo presso la sala conferenze di ANCI Nazionale. Durante l’incontro, è stato assegnato un riconoscimento a Enrico Diacetti, ex Segretario Generale, per i suoi trent’anni di servizio, con una targa commemorativa.

L’assemblea ha visto una notevole rappresentanza della provincia di Latina tra i nuovi membri di ANCI Lazio: Matilde Celentano, Sindaco di Latina, è stata eletta nel Consiglio Direttivo assieme al Consigliere di Formia, Antonio di Rocco, al Sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca, e ai consiglieri, Antonio Mennillo (Terracina), Giancarlo Cardillo (Castelforte), Sonia Quattrociocche (Priverno) e Carmela Cassetta (SS Cosma e Damiano). Simona Mulè, Consigliere di Latina, e il Sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, rappresenteranno ANCI Lazio al Congresso Nazionale.

“L’impegno mio e della squadra darà lustro al territorio provinciale” ha dichiarato con entusiasmo Matilde Celentano mentre, Il neo presidente di ANCI Lazio, Daniele Sinibaldi, si è detto soddisfatto per i risultati dell’elezione: “L’elezione unanime del Consiglio Direttivo rappresenta un riferimento importante per i comuni del Lazio, con un impegno collaborativo per promuovere iniziative a beneficio del territorio.”

L’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) è un’associazione senza scopo di lucro nata nel 1901 e alla quale aderiscono circa 7.200 comuni d’Italia. All’ANCI rispondono le ANCI Regionali, come ANCI Lazio.