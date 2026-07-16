Ancora afa a Latina, il capoluogo è di nuovo bollino rosso

Caldo da record anche in serata, umidità senza fine che toglie ogni tipo di energie. Latina è ancora bollino rosso nella giornata di oggi, assieme a tante altre città italiane e del Lazio, quali Roma, Frosinone, Viterbo e Rieti.

Proprio in merito a ciò, il presidente della Regione, Francesco Rocca, ha firmato l’integrazione dell’ordinanza regionale per tutelare i lavoratori dal caldo-record. Come riportato anche da LazioTv, il testo integra la precedente ordinanza del 22 maggio scorso. L’ordinanza vieta, su tutto il territorio regionale, il lavoro in condizioni di prolungata esposizione al sole dalle ore 12.30 alle 16.

“Di fronte a temperature eccezionali, le istituzioni hanno il dovere di intervenire con tempestività e responsabilità. Con questa integrazione – afferma Rocca – estendiamo la tutela anche a quelle attività che comportano una prolungata esposizione al sole, dalla manutenzione del verde ai cantieri stradali, fino alla logistica e alla consegna delle merci nei centri urbani. Il lavoro è dignità, ma non può mai mettere a rischio la salute e la vita delle persone. Prevenire significa proteggere i lavoratori più esposti e richiamare tutti, imprese e istituzioni, a una responsabilità condivisa”.

Al nord, nel frattempo, arrivano i temporali, in attesa di qualche goccia che possa rinfrescare l’aria anche nel pontino.