Ancora disagi per alcune zone della provincia: martedì mancherà l’acqua

Martedì 25 marzo, dalle ore 14:00 alle ore 20:00, sono previsti lavori urgenti di manutenzione sulla condotta distributrice in Via dei Gerani, nel Comune di Latina. Durante questo periodo, verrà interrotta l’erogazione dell’acqua nelle seguenti zone: Borgo Carso, Borgo Podgora, Via Appia, Congiunte Sinistra e Località Chiesuola.

Per garantire un servizio adeguato durante l’interruzione, sarà attivato un servizio sostitutivo tramite autobotti. Le autobotti saranno posizionate in Via della Stazione, nelle vicinanze dell’ufficio postale, per rifornire la popolazione.

Acqualatina, l’ente gestore, si impegna a fornire tempestive comunicazioni in caso di imprevisti o modifiche nella programmazione dei lavori.