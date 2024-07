Ancora fiamme a Sabaudia, altri due incendi colpiscono la città

Dopo il maxi incendio che nella giornata di venerdì ha colpito un vivaio di Bella Farnia, le fiamme tornano a interessare il territorio di Sabaudia. Sono due i diversi incendi che ieri hanno messo a dura prova gli uomini dei vigili del fuoco e della protezione civile.

Il primo è divampato intorno alle 16 in un cantiere edile di via Belgio. Tempestivo l’intervento delle squadre del Comando provinciale di Latina che, con l’ausilio della protezione civile, hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza di 5 bombole in GPL presenti all’interno del cantiere.

Il secondo incendio è divampato in via Artiglieri dove, sempre grazie all’ausilio della squadra della protezione civile guidata dal presidente Enzo Cestra, ci sono volute ore per effettuare le operazione di spegnimento.