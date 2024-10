Ancora furti in provincia di Latina, tre episodi tutti concentrati in poche ore

Negli ultimi giorni, la provincia di Latina ha registrato un preoccupante aumento dei furti, con tre episodi significativi, avvenuti tutti nella stessa giornata, che hanno coinvolto le forze dell’ordine.

A Sabaudia, i Carabinieri hanno denunciato un uomo di 38 anni per tentato furto. L’individuo è stato sorpreso mentre cercava di appropriarsi di generi alimentari all’interno di un magazzino di un’associazione di volontariato. Dopo aver tentato di allontanarsi, è stato identificato dai militari.

Nella stessa serata, ad Aprilia, un uomo di 32 anni di Genzano di Roma è stato deferito in stato di libertà per tentato furto. Il soggetto è stato colto in flagrante dal personale di vigilanza di un esercizio commerciale, mentre occultava merce per un valore di circa 40 euro all’interno della propria borsa. La refurtiva è stata recuperata e restituita al negozio.

Infine, a Terracina, i Carabinieri hanno deferito due uomini, di 42 e 39 anni, per furto in concorso. L’inchiesta è partita da denunce presentate da cinque persone, e ha rivelato che i due sono responsabili del furto di tre biciclette elettriche, due pacchi batteria e generi alimentari, avvenuti tra il 3 agosto e il 12 settembre. Le indagini hanno incluso l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza.