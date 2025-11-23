Ancora raid sulla Monte Lepini, svuotata la cassaforte di Pittarosso: 60.000 euro

Di
Redazione LatinaCorriere.it
-

Una banda ha preso di mira il negozio Pittarosso, alle porte di Latina, entrando da un accesso laterale e muovendosi con una precisione che non lascia dubbi sulla loro esperienza.

La Polizia ha raggiunto il punto vendita appena scattato l’allarme, trovando la cassaforte svuotata e nessuna traccia evidente della fuga. La Scientifica ha eseguito rilievi utili alle indagini, per le quali sono state recuperate le immagini delle telecamere interne in cerca di volti, ombre o movimenti sospetti.

Secondo gli investigatori, i malviventi sarebbero almeno tre. Una volta dentro, non hanno perso tempo: si sono diretti verso la cassa automatica, l’hanno aperta con un attrezzo specifico e hanno sfilato le cassette con il contante. Un’operazione rapida, pulita, senza forzature grossolane. Il bottino, stando alle prime stime, si aggira sui 60mila euro.

Non è la prima volta che l’area viene colpita da gruppi altamente organizzati. Poco distante, al Mercato Ortofrutticolo, un altro commando aveva già messo a segno un colpo simile, portando via circa quattromila euro dopo aver danneggiato vari stand. Gli inquirenti non collegano formalmente i due episodi, ma le analogie operative non mancano.

A complicare il quadro si aggiunge un precedente recente fuori regione: poche settimane fa, nello store Pittarosso di Avezzano, una banda aveva oscurato le telecamere e rubato oltre 25mila euro dalle casseforti. Anche lì un’azione rapida e mirata, tanto da indurre gli investigatori a confrontare i due modus operandi.

L’impressione, per ora, è che chi ha colpito conoscesse bene orari, routine e sistemi di sicurezza del negozio. Indagini in corso, mentre la banda, svuotata la cassaforte, ha avuto tutto il tempo per dileguarsi nella notte senza lasciare segnali del proprio passaggio.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE