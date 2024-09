Ancora un incendio a Latina, le fiamme minacciano le abitazioni di via Germania

Ancora un incendio, l’ennesimo, colpisce la città di Latina. Le fiamme, molto probabilmente di natura dolosa, hanno interessato la zona di via Germania arrivando a ridosso delle tante abitazione che circondano il complesso abitativo.

Come riportato da Latina Oggi, tanti residenti sono dovuti scendere in strada ‘armati’ di tubi dell’irrigazione per evitare che le fiamme potessero arrivare nelle loro case. In molti invece hanno dovuto lasciale le abitazioni a causa del tanto fumo. Sul posto, oltre all’intervento precauzionale di un’ambulanza, sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco.

