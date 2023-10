Ancora un ko per la Benacquista, sconfitta 90-70 a Rieti

Quarta sconfitta consecutiva in altrettante partite dall’inizio del campionato per La Benaquista Assicurazioni Latina Basket. Gara equilibrata per tre quarti, nell’ultima frazione gli amarantocelesti prendono il largo e conquistano la vittoria con un 90-70.

Il risultato è stato fin troppo severo per quanto dimostrato in campo fino al 32′, quando il divario tra le due formazioni era di sole 4 lunghezze. La gara è stata fin da subito molto equilibrata con gli uomini di coach Di Manno che hanno saputo ben limitare gli avversari grazie a una difesa attenta e costante e un attacco che a tratti ha mostrato buone soluzioni. Per contro la grande fisicità del team reatino e l’importante spirito realizzativo degli esterni, soprattutto nella parte finale di gara, sono stati fattori determinanti per la meritata vittoria della Sebastiani.

Il prossimo appuntamento è per sabato 21 ottobre 2023 alle ore 20:30 nuovamente in trasferta, stavolta all’Allianz-Cloud PalaLido, dove i nerazzurri, sfideranno Wegreenet Urania Milano in occasione della quinta giornata del Campionato.