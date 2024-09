Andrej Longo vince il 5^ Premio Invictus con “La forma dei sogni”

La 5ª edizione del Premio Letterario Invictus, dedicato alla letteratura sportiva italiana e sostenuto da Ministero per lo Sport e i Giovani, Regione Lazio, Comune di Cisterna di Latina e altri enti, ha avuto luogo con grande successo. Questo riconoscimento è ormai uno dei più prestigiosi nel panorama letterario sportivo e rappresenterà l’Italia alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte.

Il vincitore di quest’anno è “La forma dei sogni” di Andrej Longo (Sellerio), un emozionante noir sportivo ambientato nella Napoli appassionata di calcio. Al secondo posto si è classificato “La piuma del ghetto” di Antonello Capurso (Gallucci Bros), seguito da “Drazen Petrovic” di Lorenzo Iervolino (66thand2nd), “Il mio calcio furioso e solitario” di Walter Sabatini (Piemme) e “Ci alleniamo anche se piove” di Andrea Masciaga e Gianluca Bavagnoli (Rizzoli).

Durante la cerimonia finale, svoltasi presso il Palazzo Caetani di Cisterna di Latina, sono stati conferiti anche i Premi Atleta Invictus a Theo Faure, campione olimpico a Parigi 2024 e atleta del Cisterna Volley, e a Paola Fantato, cinque volte campionessa paralimpica di tiro con l’arco.

Tra le menzioni speciali dei media partner, sono stati riconosciuti “Lebron James e l’America” di Simone Marcuzzi (RAI Radio 1 Sport), “Dream Games” di Alessandro Mamoli (Corriere dello Sport), e “Giocare come Dio comanda” di Giacomo Moccetti (Tuttosport), tra gli altri.

Novità di questa edizione è stata la Masterclass Book Invictus, che ha offerto a undici giovani under 30 l’opportunità di apprendere lo storytelling sportivo con docenti di alto profilo. Inoltre, il Premio Invictus School, dedicato agli studenti, ha visto il riconoscimento del libro “Emozioni: 60 anni di storia d’Italia attraverso 15 sfide sportive” come il più stimolante per gli alunni del Campus dei Licei Ramadù.