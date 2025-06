Annegata in mare, dolore per la piccola Giada

Giorni di flebile speranza, poi la tragica notizia. Giada Pompili era annegata mercoledì alla foce del fiume Sisto, tra Terracina e San Felice Circeo. Giada aveva undici anni e viveva a Ceccano. È morta dopo tre giorni di ricovero in prognosi riservata al Bambino Gesù di Roma, dove era stata trasportata in eliambulanza.

Giada era stata trovata priva di sensi in mare, in condizioni disperate, dopo essere stata risucchiata dalle onde insieme a un’amica. A dare l’allarme erano stati due quindicenni, che avevano tentato anche il salvataggio. A nulla sono valsi i soccorsi tempestivi.

Un grande dolore per la sua scomparsa.