Anno record delle nidificazioni delle tartarughe marine sulle coste pontine

La Legambiente ha confermato che il Lazio è un’importante area per la conservazione della Caretta caretta in quanto il 2023 si conferma l’anno record delle nidificazioni nel Mediterraneo Occidentale.

Sorprendenti i dati registrati nel Lazio: 18 nidi i contati nella regione, anche nelle località balneari. 13 i nidi trovati in provincia di Latina, tra Sabaudia, San Felice al Circeo e Terracina. Ma non mancano esempi a Roma (Ostia) e in provincia di Roma, tra Fiumicino e Capocotta. Un grande risultato ottenuto grazie all’impegno delle diverse associazioni presenti sul territorio, in particolare la rete Tartalazio alla quale aderiscono numerose realtà tra cui Legambiente. Anche se i numeri esatti si avranno a fine stagione, si stima che i nuovi nati di origine laziale saranno circa 900.