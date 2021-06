Anno scolastico 21/22: nel Lazio si inizia il 13 settembre. Ecco le festività

Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio, annuncia in una nota che le scuole del Lazio riapriranno il giorno 13 settembre.

“La decisione – comunica Di Berardino – è scaturita a seguito di un confronto con il mondo della scuola, a cominciare dall’ufficio scolastico regionale, e in linea con valutazioni relative alla gestione dei contagi del Covid-19. Il termine delle lezioni è fissato all’8 giugno, per un totale di 206 giorni di lezioni. Fissare oggi l’inizio delle lezioni è un passaggio strategico per impegnare tutti a lavorare, da subito, per organizzare al meglio tutti gli aspetti legati alla riapertura. Come Regione Lazio continuiamo a mettere la scuola tra le nostre priorità, augurandoci che il prossimo anno non sia più condizionato dalla pandemia. Tra gli obiettivi, quello di permettere le lezioni in presenza per tutte le classi”.

L’indicazione sul calendario scolastico – comunicano dalla Regione – vale per tutte le istituzioni, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo e secondo grado. Tutte, nella propria autonomia e per le esigenze specifiche derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, possono anticipare la data di inizio delle lezioni, mentre resta fissa quella dell’ultimo giorno che, solo per quelle dell’infanzia, è il 30 giugno.

Ecco le festività previste per l’anno scolastico 2021/2022

1° novembre 202

8 dicembre

25 dicembre Natale

26 dicembre Santo Stefano

1 gennaio 2022 Capodanno

6 gennaio Epifania

17 aprile Pasqua

18 aprile Lunedì dell’Angelo

25 aprile Festa della Liberazione

1° maggio Festa del Lavoro

2 giugno Festa della Repubblica

Festa del patrono (se ricadente in un giorno di lezione)

Le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, mentre quelle pasquali dal 14 aprile al 19 aprile 2022.