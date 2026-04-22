Antares da applausi: derby vinto e terzo posto conquistato

Antares Nuoto e Pallanuoto Latina si prende il derby e vola al terzo posto. Alla Piscina Comunale di Latina finisce 11-9 contro Aquademia Velletri al termine di una sfida intensa, combattuta e decisa solo negli ultimi minuti.

La squadra pontina parte forte ma trova subito la risposta degli avversari: il match resta in equilibrio per tre tempi, con continui ribaltamenti e parziali sempre tirati (3-3, 2-3, 3-2). È nell’ultimo quarto che l’Antares cambia marcia, piazza l’allungo decisivo e chiude i conti con un 3-1 che vale vittoria e classifica.

Protagonisti assoluti sotto porta Alessandro Raffaeli e Edoardo Schettino, entrambi a segno quattro volte, con Raffaeli glaciale anche dai cinque metri. A dare sicurezza dietro ci ha pensato invece Bernardini, decisivo nel finale con alcune parate che hanno blindato il risultato.

Una gara non perfetta, con qualche errore e due rigori falliti, ma giocata con carattere e determinazione. Ed è proprio questo l’aspetto che ha fatto la differenza per i ragazzi di coach Gubitosa, capaci di restare sempre dentro la partita e colpire nel momento giusto.

Con questi tre punti, l’Antares aggancia proprio i veliterni al terzo posto, rilanciando le proprie ambizioni.

Nel post partita, il top scorer Alessandro Raffaeli ha commentato così la prestazione:

“Siamo soddisfatti per la vittoria, ottenuta con una bella prestazione in quello che per molti di noi, ex da una parte e dall’altra, era una sorta di derby. Ora però testa bassa ad allenarsi per la prossima gara contro la rivelazione Virtus Flaminio”.