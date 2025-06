Antares, goleada a Chieti: la Juniores sfiora l’impresa

Si chiude con un risultato roboante la stagione della prima squadra dell’Antares Nuoto e Pallanuoto Latina, che nell’ultima giornata del campionato di Serie C liquida l’Esa Life Chieti in trasferta con un netto 30-10.

Una gara dominata fin dal primo tempo dai ragazzi di coach Mauro Gubitosa, nonostante le numerose assenze tra i seniores. Grande spazio ai giovani del vivaio, in particolare Juniores e Allievi, protagonisti assoluti della serata: sette gol per Veglia, doppiette per Stefano Ferone e per l’Under 16 Michele Albanesi, che festeggia così i suoi primi gol in Serie C, e una rete anche per Viccione.

“Oggi l’obiettivo era chiudere con la giusta mentalità e far giocare tutti – ha spiegato Gubitosa –. I giovani hanno risposto presente, ed è un bel segnale in ottica futura.”

La squadra chiude al quarto posto in classifica, restando fuori dalla zona playoff.

Juniores sfortunati: beffati nel finale dall’Aquaroma

Amaro epilogo invece per la formazione Juniores, impegnata nella semifinale per il 5°-8° posto contro l’Aquaroma. Dopo un primo tempo brillante chiuso con quattro gol di vantaggio, i pontini hanno sciupato diverse occasioni – anche su rigore e in superiorità numerica – subendo la rimonta dei capitolini e cedendo di misura nei secondi finali. Disputeranno ora la finale per il 7°/8° posto.

Le parole del presidente Bruno Davoli

“Per quanto riguarda la prima squadra, usciamo da una stagione complicata ma dignitosa. Chiudiamo al quarto posto, fuori dai playoff, anche a causa della tardiva riapertura dell’impianto di Latina, che ha influito sulla preparazione e sull’amalgama del gruppo. Non cerchiamo alibi, ma è un dato oggettivo.

Nonostante ciò – prosegue Davoli – abbiamo un gruppo valido composto da Under e Senior, e siamo certi che con strutture adeguate, e l’auspicata attenzione del Comune, potremo competere per obiettivi importanti già dal prossimo anno.

Per quanto riguarda invece la Juniores, dispiace molto per la sconfitta con l’Aquaroma. Non siamo soddisfatti di alcune dinamiche di gioco, ma è anche vero che gestendo meglio i momenti caldi del terzo e quarto tempo avremmo potuto vincerla. Fa parte del percorso di crescita, e partite come queste sono fondamentali per forgiare carattere ed esperienza. Siamo comunque orgogliosi del lavoro fatto dai ragazzi.”

Un finale di stagione a due facce, ma con una certezza: il futuro dell’Antares Latina passa dai suoi giovani.