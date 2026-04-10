Antares Latina, derby vinto: Bellator Frusino battuto 17-10

Nuova vittoria per la Juniores dell’Antares Nuoto e Pallanuoto Latina, che si impone nel derby regionale contro il Bellator Frusino con un netto 17-10.
Partita equilibrata solo nel primo quarto (3-3), poi i pontini prendono il controllo del match già dal secondo periodo, chiuso avanti 7-5, per poi allungare progressivamente fino al definitivo +7.
Nel corso della gara coach Gubitosa ha potuto ruotare ampiamente l’organico, dando spazio anche ai più giovani e registrando l’esordio tra i pali dell’Under 14 Gianluca Di Matteo.
Protagonisti del match Alessandro Viccione, autore di 6 gol, e Lorenzo Chemello con 5. A segno anche Fedeli (2), Albanesi (2), Di Vito e Faiola.
ANTARES NT & PN LATINA: Bernardini, Chemello Lo 5, Micci, Albanesi M 2, Viccione 6, Di Vito 1, Caserio, Papa, Faiola 1, Fedeli 2, Addonisio, Micheli, Di Matteo.
Allenatore: Gubitosa M.
Arbitro: sig.ra Di Lillo.