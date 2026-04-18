Antares Latina, l’under 14 si impone ad Anagni: 13-10

Trasferta positiva per i giovani dell’Antares Nuoto e Pallanuoto Latina, che nella prima giornata di ritorno del campionato Under 14 superano l’Anagni con il punteggio di 13-10. Una gara ben interpretata dai pontini, capaci di costruire il successo con una prestazione solida e continua.

Dopo un avvio equilibrato, i ragazzi guidati da Lorenzo Davoli hanno preso in mano il match già nel secondo periodo, ribaltando l’inerzia della sfida e allungando progressivamente fino a toccare anche le cinque lunghezze di vantaggio. Da lì in avanti, la formazione latinense ha gestito con lucidità il tentativo di rientro dei padroni di casa, mantenendo sempre il controllo della partita.

Buona la prova corale della squadra, con tutti gli elementi impiegati che hanno dato il proprio contributo sia in fase offensiva, con azioni rapide e concrete, sia in difesa, dove l’organizzazione ha permesso di contenere gli attacchi avversari. Tra i protagonisti spiccano le realizzazioni di Caserio N., autore di sei reti, e le triplette di Micheli e Papa.

Soddisfatto al termine dell’incontro il tecnico Lorenzo Davoli:

“Complimenti a tutti i ragazzi per questo splendido successo. Ci sono ancora ampi margini di miglioramento ma la strada intrapresa è quella giusta. Lo spirito e la coesione in campo tra compagni di squadra ed il supporto dei genitori con tifo corretto e caloroso faranno sempre la differenza!”.