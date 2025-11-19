Antares Latina, primo incontro di pallanuoto riservato ai giovanissimi

Si è svolto domenica 9 novembre, nella splendida cornice del complesso sportivo Oasi Aqua Village di Borgo Hermada a Terracina, il Primo Incontro di Pallanuoto riservato ai giovanissimi dai 7 ai 12 anni. L’iniziativa è stata promossa dalla direzione del circolo sportivo in collaborazione con l’Antares Nuoto e Pallanuoto Latina, ASD che ha da poco festeggiato i suoi primi 35 anni di attività e che da sempre è affiliata alla Federazione Italiana Nuoto e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI per la diffusione delle discipline natatorie su Latina e provincia.

Protagonisti assoluti sono stati i bambini e i ragazzi che stanno muovendo i primi passi nel mondo della pallanuoto, vivendo una giornata all’insegna di emozioni, gioco e scoperta dello sport di squadra. Due i mini campi allestiti: uno dedicato agli “squaletti” dai 7 ai 9 anni, l’altro ai “caimani” dai 10 ai 12 anni. Non sono mancati gol, applausi, tifo caloroso sugli spalti con genitori, parenti e amici assiepati a bordo piscina, e soprattutto tanto divertimento.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 14 dicembre.

Per informazioni, richieste sui provini e iscrizioni ai corsi di pallanuoto sono disponibili i canali social e i contatti di Oasi Aqua Village e Antares Nuoto e Pallanuoto Latina.

Elenco dei piccoli partecipanti della manifestazione:

Caserio Jacopo, Stivali Mattia, Corelli Riccardo, Morina Edoardo, Taglialatela Gioele, Battista Federico, Bettin Matteo, Riggi Mattia, Zaccaria Giancarlo, Papa Sergio, Mignano Flavio, Ferrari Riccardo, Pagano Francesco, Agostini Christian, Scardellato Fausto.