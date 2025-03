Antares Latina, tris di vittorie: battuta anche la Bellator

L’Antares Nuoto e Pallanuoto Latina continua il suo momento positivo e conquista la terza vittoria consecutiva nel campionato di Serie C – Girone 6 Lazio, superando in trasferta la Bellator Frusino per 9-13 nel derby regionale giocato allo Stadio del Nuoto di Frosinone.

Un successo pesante per i ragazzi di coach Mauro Gubitosa, sempre avanti nel punteggio e capaci di piazzare l’allungo decisivo nell’ultima frazione con un parziale di tre reti consecutive, che ha chiuso definitivamente la partita sul +4. Nonostante le assenze importanti di Raffaeli Simone, Zamperin e dei lungodegenti Meccariello e Zonta, l’Antares ha dimostrato grande compattezza e spirito di sacrificio, trascinata dai 4 gol di Alessandro Raffaeli e dalle ottime prestazioni dei giovani Viccione, Fedeli e Veglia. Proprio quest’ultimo, oltre a mettersi in evidenza nel gioco, si è distinto parando un rigore nel finale dopo essere entrato in porta al posto di Abballe, momentaneamente fuori per espulsione temporanea.

Fondamentale anche la prova del portiere titolare Lorenzo Abballe, autore di interventi decisivi e ben due rigori parati, che ha contribuito in maniera determinante alla vittoria dell’Antares. In fase offensiva, oltre a Raffaeli, si sono messi in luce Di Santantonio (2 gol), Veglia, Tosi, Comuzzi, Viccione, Tempera, Gallo e Fedeli, tutti a segno.

Grazie a questo successo, l’Antares Latina aggancia Bellator e Zero9 al quarto posto, portandosi a soli tre punti dal Lanciano, secondo in classifica e prossimo avversario nella difficile trasferta della prossima settimana.

Le dichiarazioni

Soddisfatto coach Mauro Gubitosa, che ha elogiato la prestazione della squadra:

“Una partita giocata molto bene dai ragazzi. In alcuni momenti ce la siamo complicata da soli, ma rispetto ad altre occasioni siamo rimasti compatti fino alla fine, portando a casa un bel risultato.”

Anche il portiere Lorenzo Abballe ha commentato la gara, sottolineando l’importanza del contributo dei compagni:

“Avevo bisogno di una prestazione così per ritrovare fiducia. Il merito è soprattutto della squadra, che ha difeso con ordine seguendo il piano preparato in settimana. Faccio i complimenti a tutti i miei compagni, in particolare a Tommaso Veglia per avermi sostituito alla grande parando un rigore.”

Tre punti d’oro per l’Antares Latina, che ora guarda con fiducia alla prossima sfida contro Lanciano, in un campionato sempre più avvincente.