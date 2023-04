Antares Latina U16 e U18, conquistato l’accesso alle finali nazionali

Grande successo per l’Antares Nuoto Latina under 16 ed under 18, che dopo due fantastiche vittorie accedono alle finali nazionali.

Dopo una grande vittoria nel derby della under 16 contro il Centro Nuoto Latina, l’Antares Latina accede alle finali nazionali. Si è giocato allo stadio del Nuoto Anzio Waterpolis per le sempre note vicende sulle Piscine Comunali di Latina che impediscono da mesi ormai all’Antares di allenarsi nell’impianto della propria città e in questa occasione anche di disputare la partita in casa. Era l’Antares a chiudere in avanti 2 a 1 il primo tempo con le reti di Alessandro Viccione e Lorenzo Chemello, separate dal momentaneo pari di Micci per gli ospiti.

Gli atleti di coach Mauro Gubitosa cambiavano passo e mettevano l’ipoteca sulla vittoria nella seconda frazione con un parziale a favore di 4 a 2 che li portava al cambio di campo a metà gara in vantaggio 6 a 3. Il tutto grazie alla tripletta di uno scatenato Chemello e ancora Viccione, per un massimo vantaggio di 4 lunghezze dei rossoblù, mentre Liuzzi e Di Vito su rigore tenevano a galla il team di De Bonis. Più equilibrio nel terzo periodo, 3 a 3, con l’Antares subito sul + 4 con Viccione e il C.N. a ridurre lo svantaggio a -2 per due volte. Prima il 7 a 5 grazie alla doppietta di Mirabello poi, dopo l’ 8 a 5 in superiorità di Stefano Magic Ferone, con il gol dell’8 a 6 di Notarantonio.

Era però Francesco Vaccarella, in splendido contropiede coast to coast, a riportare l’Antares sul + 3, per il 9 a 6. L’ultimo quarto palesava la stanchezza delle due squadre tanto da maturare uno 0 a 0 con un rigore fallito per parte, pali, interni ed errori tecnici elementari. Da segnalare la doppia prodezza nel finale del portiere rossoblù Michelangelo Bernardini che neutralizzava i tentativi di Notarantonio, prima parandogli il penalty e poi un uno contro zero. Al fischio finale applausi da tutti per tutti e tripudio e gioia per l’Antares da parte dei propri genitori e supporter con tanti atleti della Serie C e delle giovanili a omaggiare i propri ragazzi per la vittoria nel Derby e l’aritmetica qualificazione agli spareggi dei play off Nazionali.

Il Presidente Bruno Davoli: “Vittoria bellissima nello splendido impianto di Anzio, della cui ospitalità ringrazio il Presidente Damiani. E’ stato un ein Plein per noi con il successo anche nel Derby di ritorno e con otto punti di vantaggio la matematica certezza dei play off per gli spareggi che portano alle finali nazionali. Tutto ciò certifica la bontà del lavoro e del percorso intrapreso tre anni fa’ dalla società insieme a coach Gubitosa con un gruppo che in passato non era stato valorizzato. Il tutto in una splendida giornata di sport e passione con un grande pubblico da ambo le parti a sostenere gli atleti che da par loro, con corretta vis agonistica, hanno onorato l’incontro”.

Il tecnico Mauro Gubitosa: “Il successo anche in questo secondo derby testimonia la nostra superiorità tecnica e un’impronta di gioco corale che ci ha permesso di arrivare primi nel girone. Arbitraggio buono anche se non ho capito perchè un rigore a favore per palla sotto si e’ trasformato in due metri e il doppio rosso che si poteva gestire con una semplice simultanea. Non ha funzionato bene il tavolo della giuria, tre nostre azioni di cambio palla invece di ripartire dai 30″ sono ricominciate dai 20 secondi e la paletta bianca alzata, ma nascosta dietro a quella nera, che di fatto ha ritardato sulla doppia espulsione il rientro del nostro atleta e ci ha fatto prendere gol. Siamo stati tutti bravi perché l’obbiettivo e stato raggiunto anche con gli Under 18 di Giacomo Falso pur non avendo la fortuna di altre realtà di allenarci in una vasca regolamentare e sotto casa, costretti a spostarci tutti i giorni in un altra piscina fuori Latina. Soddisfazione pertanto doppia e che da ancora più valore alle nostre imprese considerando che ai play off accedevano solo le prime classificate”.

Missione compiuta anche per l’Under 18 dell’Antares Nuoto che vince a Pomezia in tranquillità sul Roman per 14 a 7 e stacca matematicamente il pass delle Finali Nazionali. Bravissimi coach Giacomo Falso e i ragazzi del Presidente Bruno Davoli che hanno raggiunto l’obiettivo di inizio stagione con due giornate di anticipo.

“Orgogliosi dei nostri atleti che terranno in alto l’onore di Latina sportiva e della Pallanuoto della nostra città, dichiara il vicepresidente dell’Antares Matteo Davoli, tra un mese l’ultimo ininfluente turno di regolar season ad Avezzano e poi via ai play off”. Ampio minutaggio per tutti i 18 di categoria e gli Under 14 con l’utilizzo più parsimonioso dei 2007 in previsione del derby Under 16 di Anzio. Nell’Antares 5 gol del rientrante Tommaso Veglia, 4 reti per Leonardo Chemello, doppiette di Luigi Califano e Lorenzo Orelli e un gol di Federico Di Falco.

Il Coach Giacomo Falso: “Successo netto e obbiettivo finali raggiunto da primi in classifica come da regolamento FIN, mantenendo la testa della graduatoria dall’inizio del campionato. Nota dolente una direzione di gara a mio parere insufficiente, nonostante oggi fosse una partita semplice, con decisioni che hanno scontentato tutti e soprattutto il rischio per un nostro atleta di farsi male per un colpo al volto fuori dall’acqua, visto dall’arbitro ma non sanzionato”.