Antares Latina, vittoria a tavolino contro Zero9 Roma

L’Antares Nuoto e Pallanuoto Latina conquista la vittoria contro la Zero9 Roma grazie alla decisione del Giudice Sportivo Regionale, che assegna ai pontini un 5-0 a tavolino a seguito di un’irregolarità nella formazione avversaria. Il verdetto ribalta il pareggio per 9-9 maturato in acqua, un risultato che aveva lasciato l’amaro in bocca ai latinensi dopo un match giocato a due facce.

L’inizio della sfida era stato tutto in salita per l’Antares, subito sotto 0-3 e incapace di rendersi pericolosa fino agli ultimi due minuti del secondo tempo, quando due reti consecutive prima dell’intervallo riaprivano la gara. Nella terza frazione i rossoblù salivano in cattedra, ribaltando la situazione e portandosi avanti fino al massimo vantaggio di 7-4. La Zero9, però, non si arrendeva e trovava prima il pari sul 7-7, poi rispondeva ai successivi due gol dell’Antares siglando il definitivo 9-9 a soli trenta secondi dalla sirena, approfittando di due leggerezze difensive dei padroni di casa.

La svolta arrivava però fuori dalla vasca, con il ricorso presentato dal presidente Bruno Davoli per l’erroneo utilizzo di un atleta della Zero9, autore del gol del momentaneo 9-8. Il Giudice Sportivo accoglieva l’istanza, assegnando la vittoria d’ufficio all’Antares.

Le parole del coach Mauro Gubitosa prima del ricorso:

“Stavolta siamo letteralmente entrati in acqua dopo un tempo e mezzo di partita regalato agli avversari. Da quel punto abbiamo disputato una buonissima prestazione mettendoci la giusta grinta e avremmo anche meritato il successo. Rimane il rammarico di non averlo fatto dall’inizio, come avvenuto altre volte con questi alti e bassi.”

Il commento del presidente Bruno Davoli dopo il verdetto:

“Non è certo il tipo di vittoria che ci piace festeggiare, però sono arrivati due punti in più che ci avvicinano al secondo posto del duo Aquademia e Lanciano. Ora non va sprecata questa occasione e dovremo dare tutto quello che abbiamo nei restanti sette match, iniziando dalla trasferta di sabato al Foro Italico contro l’ostica Aqvaroma.”