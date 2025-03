Antares Latina, vittoria sofferta: tre punti contro Castelli Romani

L’Antares Nuoto e Pallanuoto Latina conquista la quarta vittoria consecutiva in Serie C – Girone Lazio, superando Castelli Romani per 8-7. Un successo fondamentale, ma arrivato al termine di una prestazione altalenante.

Partenza sprint, poi il calo

I ragazzi di Mauro Gubitosa hanno iniziato forte, chiudendo il primo parziale sul 3-0. Poi, però, errori e giocate individuali hanno permesso agli avversari di rientrare, rendendo il finale incerto. Nonostante le difficoltà, l’Antares ha gestito gli ultimi istanti portando a casa tre punti che valgono il quarto posto in classifica, a pari merito con la Zero9, prossimo avversario.

Coach Gubitosa: “Così non basta”

A fine gara, il tecnico Mauro Gubitosa ha espresso le sue perplessità riguardo alla prestazione della squadra, evidenziando le difficoltà che stanno emergendo in alcune fasi cruciali dei match: “Oggi abbiamo portato a casa tre punti importanti, ma sinceramente faccio molta fatica a comprendere le difficoltà che ci troviamo ad affrontare in certi momenti della partita. Sebbene la vittoria sia importante, so che il nostro livello di gioco non è quello che dovrebbe essere. Se non miglioreremo sotto alcuni aspetti, sarà quasi impossibile fare bene nelle prossime gare.”

Testa alla Zero9

Ora l’Antares dovrà prepararsi alla sfida diretta contro la Zero9, match chiave per le ambizioni stagionali. La squadra sa che per mantenere la posizione in classifica, sarà necessario migliorare il gioco e la gestione dei momenti critici della gara.

ANTARES NT & PN LATINA – CASTELLI ROMANI 8-7 (3-0; 1-2; 3-2; 1-3)

ANTARES NT & PN LATINA: Abballe, Veglia, Tosi 1, Zamperin, Comuzzi, Raffaeli S 3, Tempera, Di Santantonio 2, Troiso, Raffaeli A 1, Gallo 1, Viccione, Martinut, Fedeli. Tpv: Mauro Gubitosa.

CASTELLI ROMANI: Petrini, Landi 1, Setzu, Fermanti, Lisi, D’Angelo 1, Trezza, Chiofi 1, Bignardelli 1, Onorati 2, Valenti, Amore 1, Di Vita, Dello Iacono. Tpv: Diego Cicala.

SUPERIORITA’: Antares 1/7 + Rig. 1/2 segnato da Raffaeli S. e sbagliato da Raffaeli A; Castelli 2/8 + Rig. 2/3 segnati da Onorati e Chiofi 1/2, parato da Abballe (Antares)

Arb: Sig. Baretta.