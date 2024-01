Antares Nuoto Latina ai nastri di partenza, inizia la Serie C

E’ sempre più vicino l’esordio della prima squadra maschile dell’Antares Nuoto Latina che esordirà e si cimenterà anche quest’anno nel campionato di Serie C girone Lazio.

Dopo quattro mesi di preparazione trascorsi tra allenamenti intensi ed alcune buone amichevoli di preparazione, i Senior sono pronti a dire finalmente la loro, in un girone dove è difficile individuare una chiara favorita per la promozione in Serie B ma al tempo stesso sono davvero tante le squadre di buonissimo livello che possono ambire alla massima posizione.

Il girone è composto da 3 squadre abruzzesi – Swim Action, Le Gemelle e Rosetana – e da 7 laziali ovvero il Centumcellae, il Virtus Flaminio, la Juventus Nuoto, i Castelli Romani, l’Antares Nuoto Latina fino ad arrivare alle due compagini ciociare, la Bellator e il Frosinone Pallanuoto, quest’ultimo che sarà il primo avversario dell’Antares della prima giornata.

La squadra allenata da mister Mauro Gubitosa si presenta con un mix di atleti esperti amalgamato con alcuni giovanissimi del vivaio. Confermati ovviamente il capitano Nicolò Tempera, il portiere Lorenzo Abballe, il marcatore Emanuele Troiso, il centroboa Matteo Zamperin e Paolo Meccariello; a questi si aggiungono il ritorno in calottina rossoblù dopo un anno di assenza di Gianmarco Comuzzi (dopo la stagione con il CN Latina in serie A2) e di Pierpaolo Fava, oltre ai nuovi acquisti Diego Peretti, Damiano Zonta, Valerio Vitillo, Dario Guriuc, senza dimenticare ovviamente il roaster degli Juniores Tommaso Veglia, Leonardo Chemello, Giorgio Evangelisti, Alessandro Viccione e Adriano Fedeli. Dulcis in fundo il jolly gaetano Simone Vaudo, grande veterano della pallanuoto pontina e atleta affezionatissimo alla famiglia Antares che darà una mano alla società del Presidentissimo Alberico Davoli anche in veste dirigenziale.

IL COMMENTO DEL COACH MAURO GUBITOSA:

“L’ossatura della squadra è la stessa degli ultimi due anni con l’innesto di 4 elementi che possono dire la loro in questa stagione. Mi aspetto ora che i ragazzi affrontino ogni giornata con il massimo rispetto di tutti gli avversari e al tempo stesso proponendo un gioco vivace ed una difesa aggressiva. Dobbiamo specialmente evitare quei cali di tensione in alcune fasi dei match che lo scorso anno ci sono costati tanti punti in classifica.”

IL COMMENTO DEL PRESIDENTE BRUNO DAVOLI:

“Ennesimo inizio di stagione tra mille difficoltà, costretti ad allenarci tra Anzio e Sermoneta, con gli annosi problemi di mancanza di spazi negli impianti locali che ci costringono a disputare in salita questo campionato con quasi tutte le partite di andata in trasferta. Bellator, Frosinone PN e Centumcellae si sono ben rinforzate, poi ci siamo noi con le altre laziali, senza dimenticare il rognoso Swim Action e le due neopromosse e outsider Rosetana e Le Gemelle. L’obiettivo è ottenere prima possibile i punti per la permanenza in categoria e disputare un buon campionato giocandoci al massimo, di partita in partita, tutte le nostre chance”.