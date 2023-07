Antares Nuoto Latina, il torneo Junior conclude la stagione agonistica

L’Antares Nuoto Latina chiude in bellezza la stagione sportiva 2022-2023 con un bel torneo giovanile, presso la splendida cornice del “Centro Sportivo Going” di Sermoneta in località Tufette.

La kermesse ottimamente organizzata dai tecnici e dirigenti della società pontina Lorenzo e Matteo Davoli, con la collaborazione di coach Giacomo Falso e riservato alle categorie Under 10/12 ha visto partecipare oltre alla stessa Antares Nuoto Latina, l’Anzio Waterpolis, l’ Aprilia Shark e i piccoli U.10 del Latina Nuoto. La manifestazione si e’ potuta organizzare soprattutto grazie alla grande disponibilità del gestore dell’impianto del Nuoto Sermoneta signor Maurizio Palombo e si e’ svolta davanti ad un nutrito pubblico di genitori degli atleti delle varie squadre che hanno costantemente incitato tutti i ragazzi in acqua.

Il torneo alla fine dei sei incontri a girone unico all’italiana ha visto prevalere in classifica l’Antares Nuoto Latina al primo posto, seguito dall’Anzio Waterpolis al secondo posto, poi l’Aprilia Shark terzo e dulcis in fundo i cuccioli del Latina Nuoto.Al termine dell’evento sì è svolta la premiazione di tutte le squadre con coppe alle squadre e medaglie a tutti i partecipanti consegnati dal Presidente dell’Antares Pallanuoto Latina Bruno Davoli.

La bellissima giornata volta alla promozione e celebrazione del fantastico Sport della pallanuoto per questi ragazzi e le loro famiglie si è poi conclusa con una paninata e una bibita conviviale e la targa di ringraziamento da parte del Presidente del sodalizio pontino Bruno Davoli per Maurizio Palombo che ha dato l’opportunità di organizzare il torneo, nonché di far svolgere durante la stagione l’attività agonistica all’ Antares presso il suo centro sportivo.

Ringraziamenti e complimenti dovuti anche ai ragazzi della Under 16 Madonna Francesco, Scarpato Pietro , Alessandro Paonessa, Albanesi Michele e Scarpato Gigi per aver dato un grande contribuito come gruppo staff nell’organizzazione del piano vasca, della gestione dei campi gara e delle partite del torneo e dulcis in fundo un grande grazie anche Massimo Paonessa per le splendide foto di un bel pomeriggio di pallanuoto. Questi i nomi degli atleti dell’Antares e del Latina Nuoto che hanno presso parte al Torneo: Di Matteo Gianluca, Prezioso Emanuele, Rosa Lorenzo, Cascarini Vittorio, Simeoni Stefano, Micheli Leonardo, Crispino Gennaro, Caserio Nicolò, Longo Francesco, Lambiasi Francesco, De Pasquale Gabriele, Forestieri Fabrizio, Crispoldi Gabriel, Papa Federico, Caserio Jacopo.