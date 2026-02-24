Antares Pallanuoto Latina, continua la striscia: Villa Aurelia battuta 12-10

Prosegue il momento positivo dell’Antares Pallanuoto Latina, che supera 12-10 il Villa Aurelia al termine di una sfida intensa e combattuta fino all’ultimo possesso.

Il successo arriva al termine di una gara dai due volti. L’avvio è complicato per i rossoblù, privi degli indisponibili Gallo e Viccione: gli ospiti si portano subito sullo 0-2, ma la reazione dei pontini è immediata e veemente. Con un parziale di 5-0, l’Antares chiude il primo periodo avanti 5-2, ribaltando completamente l’inerzia del match.

La seconda e la terza frazione scorrono nel segno dell’equilibrio. Il punteggio si muove poco (2-2 e 1-1 i parziali), complice qualche imprecisione di troppo in fase offensiva da entrambe le parti. I ragazzi del presidente Bruno Davoli mantengono il controllo, ma senza riuscire a piazzare l’allungo decisivo.

Nel quarto tempo la partita si riapre. Villa Aurelia approfitta di un passaggio a vuoto dei pontini, ricuce lo strappo fino all’8-8 e poi impatta sul 9-9, riaccendendo la tensione. Nel momento più delicato, però, la squadra di coach Mauro Gubitosa ritrova compattezza e lucidità: arriva un nuovo break che vale il 12-9, margine sufficiente per gestire il finale e chiudere sul 12-10.

Sul piano individuale spiccano i quattro centri di Veglia (con un rigore trasformato), le due reti di Schettino e Raffaeli A., oltre al sigillo di Raffaeli S. dagli otto metri. Buone indicazioni anche dal collettivo, capace di reagire nei momenti chiave nonostante qualche calo di concentrazione.

Al termine del match è il capitano Nicolò Tempera a fotografare con lucidità la prestazione:

“Non esiste ne l’approccio iniziale né soprattutto quelle battute a vuoto e la sufficienza con cui abbiamo condotto il terzo e soprattutto l’inizio del quarto tempo, dichiara il Capitano dell’Antares Nicolò Tempera, servira tutt’altra prestazione da parte di tutti se vogliamo lottare per il vertice e giocarci le nostre chance già sabato prossimo contro la Zero 9, capolista del girone con la Fiorillo.”

Una vittoria pesante, dunque, che allunga la striscia positiva ma che lascia anche indicazioni chiare in vista del prossimo impegno: lo scontro diretto contro la Zero 9, attualmente in vetta insieme alla Fiorillo. Per restare agganciata al treno di testa, l’Antares dovrà alzare ulteriormente il livello.