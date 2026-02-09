Antares Pallanuoto Latina, partenza col piede giusto

È un debutto più che incoraggiante quello dell’Antares Pallanuoto Latina nel Campionato UISP categoria Ragazzi. Le prime due uscite stagionali contro Anagni e Pescara hanno restituito segnali estremamente positivi, sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo dell’entusiasmo e della crescita del gruppo.

Le gare, entrambe combattute fino all’ultimo, hanno mostrato una squadra capace di giocare alla pari, sviluppando buone trame offensive e dimostrando grande compattezza in acqua. I giovani pontini hanno affrontato ogni azione con determinazione, sostenendosi a vicenda e celebrando ogni rete come una vera squadra, incarnando al meglio i valori dello sport agonistico uniti al puro divertimento.

La stagione 2025 si apre all’insegna della nuova linfa per la società cara al presidente Bruno Davoli. L’elevato numero di iscrizioni, le sinergie avviate con diversi impianti del territorio e il ritorno di alcuni atleti hanno permesso di ampliare e rafforzare la rosa, migliorandone sensibilmente qualità e profondità.

Il gruppo Ragazzi, composto da atleti di età compresa tra i 10 e i 14 anni, rappresenta il futuro dell’Antares Pallanuoto Latina. Giovani che sognano di arrivare ai palcoscenici nazionali e che trovano una forte fonte di ispirazione nei compagni più grandi delle categorie Juniores Nazionali, con i quali non è raro vederli condividere allenamenti e convocazioni.

Il prossimo impegno vedrà l’Antares affrontare lo Sport Team 2000 Colleferro, in una sfida che rappresenterà un ulteriore banco di prova per misurare i progressi di un gruppo in costante crescita.