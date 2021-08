Antenne di telefonia mobile, residenti di Molella preoccupati

Nota da parte dei comitati cittadini in merito all’installazione di antenne di telefonia mobile nella frazione di Molella, ricadente nel comune di Sabaudia. Di seguito pubblichiamo il testo della nota pervenuta in redazione.

“Sta destando non poche preoccupazioni tra i residenti della Frazione Molella di Sabaudia l’installazione di un terzo traliccio, alto trenta metri, in un terreno confinante con la Strada Provinciale Litoranea, distante circa cento metri dalla chiesa e dalle prime case dell’abitato, al cui sommo saranno installate antenne ripetitrici dei segnali di telefonia mobile.

Perplessità sulla problematica sono state già evidenziate dall’Associazione “il Fortino” di San Felice Circeo, anche con la diffusione di volantini, alle quali si aggiungono ora quelle delle Associazioni “Città Nuova” e “Scegli Sabaudia”. I rappresentanti locali delle due Associazioni, Joseph Carboni e Fulvio Mastracci, dopo avere recepito le diffuse lamentele e i comprensibili dubbi dei cittadini di Molella, promuoveranno una raccolta di firme per chiedere alle Autorità competenti, prime fra tutte i sindaci di San Felice Circeo e Sabaudia, l’Ente Parco e l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente, di verificare se l’installazione delle antenne rispetta tutte le norme di settore, in particolare quelle in materia di salute pubblica, impatto ambientale ed edilizia.

La questione relativa alla installazione delle antenne non è nuova. In passato, difatti, in conseguenza della posa in opera dei primi due tralicci, i residenti di Molella avevano sollevato perplessità, senza ricevere risposte e assicurazioni sulla innocuità degli impianti.

Questa volta i cittadini, tramite i rappresentanti delle Associazioni “Città Nuova” e “Scegli Sabaudia”, si aspettano risposte documentate e convincenti, in assenza delle quali non esiteranno a intraprendere ulteriori iniziative, anche in via giudiziaria.