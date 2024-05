“Ruote Libere, India”: documentario in anteprima da Carpineti

Mercoledì 12 giugno alle ore 19, presso le Cantine di Marco Carpineti a Cori (Latina), verrà presentato in anteprima assoluta “Ruote Libere, India”, il film documentario del regista Virginio Favale che narra il progetto di Interlife “Una bici per la scuola”. L’iniziativa mira a donare biciclette a bambine indiane, permettendo loro di raggiungere la scuola in sicurezza.

Prodotto da Interlife in collaborazione con lo Studio Legale Avvocato Antonio Tagliaferri e Cinelios, il documentario segue per tre settimane le bambine beneficiarie del progetto nelle aree rurali del Tamil Nadu. Dal 2008, Interlife opera in questa regione fornendo strumenti e formazione per l’avvio di attività generatrici di reddito attraverso il modello del Toolkit.

Affrontare da sole il tragitto da casa a scuola a piedi è molto pericoloso per le bambine, che rischiano di subire violenze o rapimenti. Una bicicletta diventa quindi uno strumento fondamentale per spostarsi in velocità e sicurezza, rappresentando un mezzo straordinario di libertà ed emancipazione. In parallelo al lancio del documentario, Interlife ha avviato una campagna di raccolta fondi con l’obiettivo di donare 500 biciclette a bambine vulnerabili (www.interlife.it/bici-per-la-scuola).

Il regista Virginio Favale commenta: “Ruote Libere, India è incentrato tutto intorno alle bambine e al loro quotidiano: un viaggio visivo alla ricerca di sguardi pieni di dignità, volti, luoghi remoti, mani che lavorano, tempo che scorre”. Il documentario esplora non solo la vita delle bambine, ma anche quella delle loro famiglie e comunità che beneficiano del Toolkit Interlife, generando un effetto a catena solidale.

Giorgia Gambini, Presidente di Interlife, aggiunge: “Il documentario di Virginio Favale riesce a raccontare con estrema delicatezza l’importanza del nostro progetto ‘Una bici per la scuola’ e le tante storie che stanno dietro la donazione di una bicicletta. È necessario però continuare ad andare avanti tutti insieme in questo viaggio su due ruote e pedali, per poter continuare a donare altre bici ad altri bambini e bambine. Il nostro obiettivo infatti è la donazione di altre 500 biciclette”.