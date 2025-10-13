Antoci assolto dall’accusa di diffamazione nei confronti di Coletta

Il Tribunale di Latina ha assolto l’ex consigliere comunale Salvatore Antoci dalle accuse di diffamazione mosse dall’ex sindaco di Latina, Damiano Coletta. La vicenda giudiziaria nasce da dichiarazioni pubbliche di Antoci che Coletta aveva ritenuto lesive della propria reputazione. Dopo un’attenta valutazione delle prove e delle testimonianze, il giudice ha riconosciuto l’insussistenza del reato contestato, stabilendo che le affermazioni di Antoci rientravano nella libertà di espressione e non avevano carattere diffamatorio.

Questa decisione giunge a chiusura di un confronto acceso che aveva avuto notevole rilievo nell’ambito politico e civile locale e per la quale il pm aveva chiesto una condanna di 4 mesi.

Antoci, noto per il suo impegno civile e sociale, ha espresso soddisfazione per l’esito del processo con un post apparso sui social subito dopo l’assoluzione.