Anziana 90enne investita sulle strisce pedonali in centro a Latina

Un grave incidente stradale si è consumato questo pomeriggio su Corso della Repubblica, in pieno centro a Latina. Un’auto in retromarcia, una Golf, guidata da un giovane, ha investito sulle strisce pedonali un’anziana novantenne che stava attraversando in quel momento con il deambulatore.

Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi, con il personale del 118 accorso dal vicino ospedale Santa Maria Goretti per medicare l’anziana, poi trasportata al Pronto Soccorso in codice rosso. La strada, dal tratto che va dall’incrocio con Palazzo M fino a Piazza San Marco, è stata chiusa al traffico per permettere agli agenti della Polizia Locale giunti sul posto, di effettuare i rilevamenti e risalire all’esatta dinamica dell’incidente.