Una donna è stata investita questa mattina a Capoportiere riportando contusioni e ferite tali da rendere necessario l’intervento del 118 in codice rosso. La 73enne stava attraversando la strada per andare in spiaggia dopo aver parcheggiato in un’area adibita della zona quando è stata travolta da una Peugeot guidata da un 30enne che ha subito prestato soccorso allertando i sanitari.