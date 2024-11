Anziana morta in casa a Terracina, sospetto omicidio

E’ per ora avvolto nel mistero quanto accaduto questa mattina a Terracina, in una zona centrale della città dove un’anziana è stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione dove abitava con il marito. Dalle prime ricostruzioni, sarebbe proprio lui il principale indiziato per la morte della donna, ma sul caso ancora non sono espressi i Carabinieri della Compagnia di Terracina che stanno indagando su quanto accaduto all’interno dell’appartamento di via Di Vittorio.

L’intera zona, insieme a tutta la città, è rimasta scossa dopo la notizia. Solamente ieri si ricorreva nella giornata contro la violenza sulle donne, invece oggi si torna a parlare di un nuovo episodio di femminicidio.