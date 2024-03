Anziana muore dopo una caduta, tre denunce per omissione di soccorso

Indagini dei carabinieri per la morte di un’anziana di 99 anni deceduta in ospedale con ogni probabilità a causa delle complicanze scaturite da una caduta avvenuta all’interno di una casa di riposo del capoluogo.

Per questo sono stati denunciati, con l’accusa di omissione di soccorso e per non avere eseguito le necessarie procedure in termini di sicurezza, tre operatori della struttura.

La donna è stata successivamente trasferita in ospedale, dove è deceduta il 13 febbraio scorso a causa delle conseguenze della caduta. Le autorità stanno conducendo un’indagine approfondita su questo tragico incidente.