Anziani trovano due giovani nella propria auto: paura all’alba in via Toti

una spiacevole sorpresa ha atteso una coppia di anziani residenti nella zona di via Toti. Uscendo di casa di prima mattina, i due hanno scoperto che all’interno della loro auto, parcheggiata lungo la strada, si trovavano due giovani stranieri intenti a riposare. L’auto era stata evidentemente forzata durante la notte, probabilmente nel tentativo di trovare un rifugio improvvisato dal freddo.

L’iniziale spavento si è ben presto trasformato in sconcerto: i due intrusi, infatti, non avevano alcuna intenzione di uscire dal veicolo, costringendo i proprietari a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto è arrivata una pattuglia dei Carabinieri, affiancata successivamente da agenti della Polizia, per gestire la situazione.

I giovani, di nazionalità tunisina e già conosciuti alle forze dell’ordine per precedenti episodi di microcriminalità, sono stati accompagnati in caserma per le procedure di identificazione. Uno di loro, secondo quanto emerso, era stato protagonista di un recente furto di un furgone appartenente a un ristoratore del centro, vicenda conclusasi con un tentativo di fuga spericolato bloccato nella zona dei pub.

Al termine degli accertamenti, entrambi sono stati denunciati a piede libero per danneggiamento, avendo forzato la portiera del veicolo. Nessun altro reato è stato contestato, anche se il comportamento provocatorio e irriverente nei confronti dei proprietari dell’auto ha reso l’episodio ancora più spiacevole