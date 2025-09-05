Anziano di Terracina scompare nei boschi del reatino: ricerche in corso

È originario di Terracina l’anziano di 84 anni di cui non si hanno più notizie da mercoledì sera nei boschi di Santa Lucia di Pescorocchiano, in provincia di Rieti. Cesare Marchetti, questo il suo nome, si era allontanato per una passeggiata in un castagneto ma non ha fatto ritorno. A lanciare l’allarme è stata la moglie, che non vedendolo rientrare ha chiesto aiuto.

Le ricerche, avviate subito nella notte, vedono impegnati tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio, Carabinieri, Vigili del Fuoco e unità della Guardia di Finanza, con l’impiego di elicotteri e cani molecolari. Le operazioni sono rese complicate dalla natura impervia del territorio.

La Prefettura di Rieti, che coordina gli interventi, ha deciso di ampliare il perimetro delle ricerche anche verso l’Aquilano, non escludendo che l’anziano possa essersi diretto in quella direzione.