Anzio, nel segno di Jefferson: pareggio in extremis al “Salveti” di Cassino

Sei punti nelle prime cinque, tutti passati tra le mani di un brasiliano, noto dalle parti di Latina. Parliamo di Andrade Siqueira Jefferson, un giocatore che non avrebbe bisogno di presentazioni, meno che alle nuove generazioni, che forse hanno poca contezza delle gesta dell’ex Monza, Fiorentina, proprio Cassino e Frosinone in maglia nerazzurra.

Una tassa fissa, quella del gol: un avvio perfetto per Jeffe, autore di tre reti nelle prime cinque gare di Serie D dell’Anzio, formazione battente i colori di quella che era l’Atletico Pontinia di Eccellenza, ma con il logo dei neroniani. Sei, i punti, di un Anzio completamente rinnovato nella forma e nella direzione, con Samuele Bignozzi alla guida tecnica. Un cammino iniziato in maniera comunque positiva, con una sola sconfitta, ma forse con troppi pareggi. Un punto comunque guadagnato, che proietta i neroniani a ridosso della zona calda seppur tranquilla. Le altre però, corrono, e l’Anzio sa bene che per ottenere il mantenimento della categoria, servono quelle vittorie importanti, tanto importanti da poter passare ancora, dai piedi del brasiliano.

Un punto d’oro conquistato all’ultimo respiro dall’Anzio sul campo del Cassino. La squadra di Urbano sembrava ormai vicina al successo grazie alla rete realizzata al 77’ da Rossi, entrato a gara in corso e bravo a finalizzare un’azione dei padroni di casa. Ma proprio quando i ciociari pregustavano i tre punti, è arrivata la zampata di Jefferson al 91’: l’attaccante biancoblù ha firmato l’1-1, regalando ai suoi un pareggio prezioso che permette all’Anzio di restare davanti in classifica, lasciando il Cassino a -2.

TABELLINO

Cassino – Anzio 1-1

Marcatori: 32’st Rossi (C), 46’st Jefferson (A).

Cassino: Lovecchio, Maini, Merolla (30’st Raucci), Nardelli, Plini, Callegari, Tribelli (47’st Carnevale), Cavaliere (41’st Orlando), Sorrentino, Magliocchetti (20’st Rossi), Sowe (15’st D’Alessandris).

A disp.: Fiacco, Mirto, Paglia, Verrecchia.

All.: Urbano.

Anzio: Vona, Sirignano, Di Razza, Corelli, Noce, Bordin, De Gennaro (36’st Salvador), Della Valle, Bencivenga, Jefferson, Gesmundo.

A disp.: Ciotti, Battisti, Cianfrocca, Cori, Laribi, Napoleoni, Pirani, Segat.

All.: Bignozzi.

Arbitro: Augello di Agrigento.

Note: ammoniti Sowe, Magliocchetti, D’Alessandris, Raucci (C), Jefferson (A).