Anzio Waterpolis, domani in vasca. Lapenna: “Nessun passo falso”

Dopo l’esordio positivo nella prima di campionato, l’Anzio Waterpolis torna in vasca presso il Centro Federale di Ostia, piscina provvisoria in attesa del ritorno ad Anzio.

Domani 30 gennaio alle 15 in streaming sulla pagina Facebook della società, la formazione di coach Tofani affronterà la Vela Ancona, che nella prima giornata ha battuto il Civitavecchia tra le mura amiche.

“Domani ci troviamo ad affrontare la seconda partita di questo campionato contro la Vela Ancona. Sarà una gara determinante come tutte quelle che ci troveremo a disputare per l’intero campionato – commenta capitan Federico Lapenna – Dato che a causa della situazione dovuta al Covid-19 la regular season consterà di dieci partite, non possiamo permetterci alcun passo falso. La squadra sta seguendo alla lettera tutte le indicazioni del tecnico nonché gli allenamenti più specifici del preparatore atletico Fabio Sarti. Stiamo lavorando nella maniera e nel clima migliore il che ci permette di essere preparati al meglio sia fisicamente che tatticamente. Siamo tutti consapevoli della forza del gruppo, di ogni singolo giocatore e dei membri dello staff e siamo tutti uniti con un unico obiettivo: la vittoria. Questa squadra – conclude Federico Lapenna – è stata costruita dal presidente per ottenere la promozione nella massima serie per portare la società e la città di Anzio al posto che merita. Tutto ciò è accompagnato dalla speranza di tornare presto alla normalità che per noi vuol dire trovare il nostro pubblico, che sarà la nostra forza, sugli spalti a sostenerci nel nostro nuovo impianto”.

La rosa è completa, rientrano nel gruppo biancazzurro Alex Giorgetti e Gianmaria Siani, reduci da infortuni subiti contro la Vis Nova.

Sono convocati: Vassallo, Siani, Gandini, Di Rocco, Giorgetti, Costantini, Tabbiani, Lucci, Lapenna, Agostini, Grossi, Presciutti, Castaldi. All.R.Tofani.