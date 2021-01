Anzio Waterpolis, dopo il lungo stop riparte oggi il campionato

Riparte oggi alle 18 il campionato di pallanuoto di serie A2 che vedrà protagonista l’Anzio Waterpolis. L’evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina facebook Anzio Waterpolis.

Dopo 11 mesi dall’ultimo incontro disputato, risalente alla 10° giornata del campionato 2019-20 con la vittoria a Pescara, la compagine anziate torna in vasca a Monterotondo nella stagione 2020-2021.

La formazione guidata dal nuovo coach Tofani affronterà una ambiziosa Roma Vis Nova.

“La cosa più bella e importante è che si riprende a giocare – commenta Roberto Tofani – Sarà una stagione molto particolare, ma in questi primi allenamenti ho visto i ragazzi molto motivati e desiderosi di iniziare, nonostante le difficoltà logistiche che caratterizzeranno questi nostri primi mesi. È passato quasi un anno dall’ultima partita ufficiale. Sarà quindi fondamentale gestire l’emotività e le forze in acqua. Al di là dell’aspetto tecnico – conclude – saranno importanti motivazione e capacità di adattarsi ad ogni singola situazione, tenendo bene a mente la prima regola: in partita non si molla mai. So di avere a disposizione tredici giocatori che sono convinto daranno il massimo per dimostrare tutto il proprio valore”.

Un campionato ridotto a 10 giornate, con 4 gironi territoriali che vedranno le prime due squadre qualificarsi ai play-off e poi scontri diretti per arrivare alle due squadre che saliranno in A1 al termine della stagione. Il girone è quello del centro con 5 squadre laziali e la Vela Ancona a completare il girone. L’Anzio Waterpolis arriva con una formazione costruita per il salto di categoria , già nel passato campionato aveva grandi possibilità di farcela. È stata frenata dall’arrivo della pandemia in un campionato che la vedeva al primo posto dopo praticamente la fine del girone di andata.

La squadra anziate si presenta ai nastri di partenza con l’arrivo in corso di Roberto Tofani, tecnico di casa nerazzurra proveniente dal Florentia dove ha fatto molto bene negli ultimi 3 anni. Tanti innesti di qualità nella formazione, a partire da Alex Giorgetti, attaccante, ex nazionale e giocatore di assoluto valore, dal portiere Gabriele Vassallo, esperienza e qualità le sue doti, proveniente dalla Canottieri Napoli dove ha giocato l’ultimo campionato di A1. Cristian Gandini, attaccante proveniente dalla Rari Nantes Salerno dove ha disputato l’ultimo campionato nella massima serie, per arrivare a Thomas Tabbiani, mancino, in arrivo dal Quinto in A1. Tutti atleti che hanno militato l’anno scorso nel massimo campionato. Il capitano Federico Lapenna , al suo terzo anno consecutivo nell’Anzio Waterpolis, centroboa di grandissima qualità, la punta di diamante. A seguire Alberto Agostini e Daniel Presciutti, difensori riconfermati e di ottimo livello con Gianmaria Siani anche lui al 2° anno consecutivo a suggellare una formazione di assoluto valore. Le giovani promesse locali a partire da Francesco Lucci, ottimo il suo campionato l’anno scorso, con Emanuele Costantini centroboa, figlio d’arte, Marco Castaldi e Michele Caliendo i portieri.

“Finalmente si torna a giocare sul serio – dichiara il presidente Damiani – Sabato inizia il campionato nazionale e subito una partita di cartello contro la temibile Vis Nova Roma che giocherà in casa nella piscina di Monterotondo. Sarà una stagione complessa a causa della pandemia dove la differenza sarà dettata dalla testa e dal rispetto delle norme anticovid, mascherine, distanziamenti ecc. Il regolamento prevede i tamponi 72 ore prima di ogni partita, si giocherà a porte chiuse senza pubblico. Una pallanuoto diversa ma, con la stessa motivazione e voglia di tornare in piscina. Per quanto ci riguarda il nostro obiettivo – conclude – sono i play-off e la squadra che abbiamo allestito ha le caratteristiche per raggiungere l’obiettivo fissato”.