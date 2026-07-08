Aperte le iscrizioni per “La Rurale”, torna la Ciclostorica dell’Agro Pontino

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla seconda edizione de “La Rurale”, la Ciclostorica dell’Agro Pontino in programma domenica 25 ottobre 2026 con partenza e arrivo a San Felice Circeo. Insieme alla locandina ufficiale è stato pubblicato anche il regolamento della manifestazione, che dopo il successo della prima edizione punta a consolidarsi tra gli appuntamenti di riferimento del panorama nazionale, entrando nel circuito del Giro delle Regioni Ciclostoriche.

Ideata da Paolo Palombi, Giuseppe Milito e Angelo Perna, fondatori dell’associazione Full Bike, con il supporto del Centro Sportivo Italiano, la manifestazione si ispira allo spirito de L’Eroica e propone un’esperienza che unisce sport, storia e valorizzazione del territorio. I partecipanti potranno scegliere tra un percorso lungo di circa 80-85 chilometri, con un dislivello tra i 600 e i 700 metri, e un tracciato breve di circa 40 chilometri, completamente pianeggiante e adatto anche ai meno esperti. Il percorso attraverserà alcuni dei luoghi più rappresentativi della provincia di Latina, dal Parco Nazionale del Circeo al centro storico di Terracina, passando per Campo Soriano, l’Appia Antica, i canali della Bonifica Pontina, Pontinia, Sonnino e il lungomare di Sabaudia.

“La Rurale” è riservata alle biciclette costruite prima del 1987, o a riproduzioni fedeli dell’epoca, mentre anche l’abbigliamento richiama il ciclismo storico dei grandi campioni come Fausto Coppi e Gino Bartali. Le iscrizioni sono già disponibili attraverso i canali ufficiali della manifestazione e sulla piattaforma SpeedPass Italia⁠￼.