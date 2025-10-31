“Apertura al dialogo”, UGL presenta la nuova sede sindacale di Cisterna

Si è svolta presso la Sala comunale delle Statue di Cisterna di Latina, la presentazione ufficiale dei servizi offerti dalla nuova sede sindacale UGL, recentemente aperta in città. L’iniziativa, intitolata “Apertura al dialogo”, ha riscosso un notevole interesse tra cittadini, professionisti e nuovi utenti, a testimonianza del crescente bisogno di punti di riferimento affidabili nel mondo del lavoro e dell’assistenza sociale.

All’evento erano presenti il sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, il vice Segretario Generale Luigi Ulgiati, il Segretario Regionale Armando Valiani e il Segretario Provinciale Ivan Vento, che hanno illustrato i valori e gli obiettivi del sindacato, ponendo al centro del dibattito il tema del benessere collettivo dei cittadini.

La nuova realtà sindacale di Cisterna è frutto della sinergia tra il Segretario Provinciale Ivan Vento e il consulente locale Stefano Trombelli, figura già nota per la sua professionalità e disponibilità verso l’utenza. Aperta ufficialmente nel maggio 2025, la sede si distingue per tre pilastri fondamentali: fiducia, lavoro ed efficienza.

Oltre ai servizi tradizionali di CAF e Patronato, il centro si propone come un vero e proprio polo sindacale integrato, grazie alla collaborazione di più professionisti in grado di offrire risposte complete e concrete ai lavoratori del territorio.

Durante l’incontro, Laura Zocca, Responsabile del Caf UGL Latina, ha ricordato l’impegno e la passione che contraddistinguono l’attività del sindacato, sottolineando anche l’importanza della formazione continua. “La nostra missione – ha dichiarato – è anche quella di creare opportunità per i giovani, fornendo loro competenze solide per entrare con professionalità nel mondo dei servizi al cittadino”.

A seguire, Antonio Claudio Vita ha presentato il progetto “Casa UGL”, un’iniziativa rivolta agli assegnatari delle abitazioni Ater. Il servizio si pone come punto d’incontro tra gli utenti e l’Ater provinciale, con l’obiettivo di garantire convivenze sicure, gestioni più efficienti e un dialogo costruttivo tra le parti.