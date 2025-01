Appalti pilotati in Abc, i nomi dei destinatari delle misure interdittive

Sono l’ex direttore Silvio Ascoli, la responsabile amministrativa dell’area gare e acquisti Paola Del Mastro e il responsabile del settore officina Stefano Berna i tre destinatari dell’ordinanza cautelare della sospensione dall’esercizio di pubblico ufficio, emessa dalla Procura di Latina ed eseguita dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale del capoluogo pontino.

L’operazione eseguita questa mattina nelle province di Latina, Frosinone, Potenza e Modena non ha solo interessato i funzionari di Abc. Insieme a loro, sono finiti tra i destinatari dell’ordinanza anche quattro imprenditori, raggiunti dal divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno.

Tutti sono indagati per turbata libertà degli incanti, turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio e frode in pubbliche forniture. Tra le carte è emerso tra tutti il ruolo di Paola Del Mastro. La funzionaria che gestiva direttamente gare e affidamenti, avrebbe chiesto ad alcuni imprenditori l’assunzione dei figli. All’ex direttore Silvio Ascoli invece i pubblici ministeri Giuseppe De Falco, Daria Monsurrò e Giorgia Orlando, contestano turbative di alcune gare. Nel mirino il servizio porta a porta e una serie di affidamenti per il diserbo e la manutenzione dell’aree verdi pubbliche.