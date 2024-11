Appalti sospetti in ABC: indagato l’ex direttore generale Ascoli

Un’indagine della Procura di Latina su presunte irregolarità nell’azienda speciale ABC ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 14 persone, tra cui l’ex direttore generale Silvio Ascoli, accusato di turbativa d’asta. Come riportato dal quotidiano LatinaOggi, l’inchiesta, che si riferisce agli anni 2020-2021, riguarda appalti per la raccolta rifiuti, lo sfalcio del verde e altri servizi, in cui sarebbero emerse condotte illecite volte a favorire affidamenti diretti mascherati da gare negoziate.

Secondo i magistrati, accordi tra dirigenti e imprenditori avrebbero alterato la libera concorrenza, con scambi di favori e regalie. Una funzionaria di ABC ha denunciato pressioni, intimidazioni e danni personali per aver segnalato anomalie nei contratti. La Procura ha richiesto misure cautelari, ma il Gip valuterà eventuali interdizioni dopo gli interrogatori.

L’indagine prosegue con l’analisi di documenti e dichiarazioni, rivelando un sistema di gestione opaco e pratiche poco trasparenti nell’affidamento degli appalti.