Appeal Beach, aperitivo al tramonto al lido di Latina con vista su mare e lago

LATINA- Si animano di atmosfere particolari i sabato pomeriggio di Appeal beach double View di Latina. Lo stabilimento balneare del secondo Chiosco sul lungomare Rio Martino, ha predisposto una accattivante programmazione per gli aperitivi al tramonto in spiaggia. A partire da sabato 22 luglio lo stabilimento balneare, che gode al contempo della vista sul mare e sul lago di Fogliano, inaugura la formula Beach Party Summer apéritif, un aperitivo del tutto particolare.

A partire dalle ore 17:00, la spiaggia del suggestivo angolo di litorale del capoluogo, con il Circeo sullo sfondo, diventerà una sorta di salotto per godere di una vista privilegiata sul tramonto. Sarà possibile fare l’aperitivo in spiaggia con intrattenimenti artistici, particolari sedute per ammirare il tramonto, il tutto incorniciato dal suggestivo e ormai attesissimo suono del tamburo gong in coincidenza con il calare del sole. La serata potrà poi proseguire con i gustosi piatti di Atmosphere, lo speciale servizio ristorazione previsto dallo stabilimento Appeal beach.

Un sabato pomeriggio ricco quindi di suggestioni per godere in relax del momento più intenso del fine settimana estivo. Lo staff artistico di Appeal beach ha in previsione tante sorprese per chi deciderà di partecipare ai Summer apéritif. Per ogni dettaglio lo staff di Appeal è a disposizione.